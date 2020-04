Netology: 65% największych firm nie dba o świadomość cyberryzyk wśród załogi

"Jak wynika z badań Netology, przeprowadzonych w ramach raportu It is Security Report, Sir na grupie 2000 ekspertów bezpieczeństwa, najłatwiejszym celem ataku na dane firmy jest człowiek. Aż 64% ekspertów przyznało, że w ich firmach nie są przeprowadzane testy socjotechniczne, których wyniki mogłyby posłużyć do edukacji pracowników i wskazywania najczęstszych błędów" - czytamy w komunikacie.

"Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo IT to triada trzech kluczowych czynników: wypracowanych procesów zarządzania informacją, kompetencji zespołu oraz technologii wspierających procesy ochrony danych. W procesowym podejściu do ochrony danych szczególnego znaczenia nabiera klasyfikacja informacji. Istotną rolę odgrywa tutaj dobrze funkcjonująca współpraca na linii IT-Biznes, której głównym celem jest zapewnienie adekwatnych narzędzi informatycznych, i które jednocześnie przyczynia się do zwiększenia świadomości użytkowników o rosnącym znaczeniu informacji jako nowego aktywu organizacji" - powiedział CEO Netology Wojciech Muras, cytowany w komunikacie.