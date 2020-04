New Work chce pozyskać 10 mln euro finansowania do końca br.

"W czasie pandemii zaczęło się od tego, że małe firmy, głównie MŚP, zaczęły prosić o zniżki. Nasze portfolio jest zróżnicowane, obejmuje nie tylko MŚP, ale i klientów korporacyjnych. Ci drudzy coraz częściej pytają o biura elastyczne. Są zainteresowani [najmem] od wakacji czy od września i to jest coraz większa skala. Do niedawna pracowali nad pozyskaniem tradycyjnych biur, a teraz rozmawiamy o flex" - wskazał Abt.

10 kwietnia spółka informowała, że jest w stałym kontakcie z klientami, aby dopasowywać usługi do ich potrzeb. Dzięki podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji na kwotę 2,1 mln euro, ma teraz wystarczające środki na kontynuację rozwoju modelu biznesowego i sprawdza możliwość wdrożenia platformy 360° Workspace Solution we wszystkich lokalizacjach. W przypadku obiektów, w których nie widzi możliwości dostosowania usług do strategii, podjęła decyzję o rezygnacji z nich. Spółka wytypowała centra biznesowe w Kijowie, Pradze, Bukareszcie i Budapeszcie, w których nie widzi szansy kontynuacji działalności związanej z tym modelem biznesowym. Nadal będzie działać w 20 lokalizacjach, przygotowując się do otwarcia kolejnych przestrzeni, jak Alchemia w Gdańsku czy Hi Piotrkowska w Łodzi, które mają się odbyć w drugiej połowie br.