Newag dostarczył 20 lokomotyw EU160 Griffin do PKP Intercity

Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy.