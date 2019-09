Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

"Wartość EBITDA wyniosła 44,13 mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,3, tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - podano raporcie.