Nexera, na bazie umowy z Netią, udostępni swoją sieć grupie Cyfrowy Polsat

Firmy określiły warunki współpracy i korzystania z infrastruktury światłowodowej Nexery zarówno przez Netię, jak i pozostałe podmioty należące do Grupy Polsat, czyli m.in. Polkomtel, operatora sieci Plus, podano.

"Realizujemy ważne przedsięwzięcie, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do usług cyfrowych. Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), budujemy światłowodową sieć dostępową w czterech regionach kraju, na obszarach, których mieszkańcy nie mieli wcześniej dostępu do stabilnego i szybkiego Internetu" - powiedział prezes Nexery Jacek Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

"Netia ma największe w Polsce, bo już kilkunastoletnie, doświadczenie w świadczeniu usług dostępu do internetu na bazie dostępu hurtowego na dużą skalę. Nasze kompetencje w tym zakresie czynią Netię naturalnym centrum kompetencyjnym w zakresie technologii przewodowego dostępu do internetu dla całej Grupy Polsat" - powiedział prezes, dyrektor generalny Netii Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami i będzie dążyć do tego, aby jak największa część z kilkunastu milionów klientów Grupy Polsat mogła korzystać z najwyższej jakości, światłowodowego dostępu do internetu.

"Do grona operatorów korzystających z sieci Nexery systematycznie dołączają nowe firmy. To potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym i ważnym dostawcą infrastruktury zewnętrznej. Opieramy się na technologii FTTH, która zapewnia stabilny dostęp do sieci mieszkańcom wsi i małych miejscowości. Dzięki naszej technologii oraz współpracy z operatorami, takimi jak Netia, każde gospodarstwo, przedsiębiorstwo, szkoła, czy instytucja w danym regionie będzie miało szansę na korzystanie z szybkiego i stabilnego łącza oraz telewizji cyfrowej. Otwieramy lokalnym społecznościom nowe możliwości na lepsze, ciekawsze życie, pracę i prowadzenie biznesu" - dodał członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w firmie Nexera Paweł Biarda, cytowany w komunikacie.