Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

"Nextbike Polska, zgodnie z decyzją sądu przechodzi obecnie restrukturyzację, co nie wpływa na zdolność do startowania w przetargach ani na bieżące funkcjonowanie spółki, w tym zarządzanie 41 systemami rowerów miejskich" - podkreślono.

- warunki finansowe przetargu, w ocenie Nextbike Polska w restrukturyzacji nie uwzględniały wzrostu cen, oraz zwiększenia ryzyka w wyniku pandemii COVID-19. Możliwa druga fala zachorowań na jesieni, stwarza zagrożenie powtórnym wyłączeniem rowerów miejskich z użytkowania, co musi zostać uwzględnione w ryzykach realizacji kontraktu, a to przekłada się na wyższą cenę usługi. Znalazło to potwierdzenie w ofercie złożonej przez jedynego uczestnika, której wysokość przekracza planowany budżet o ok. 82 mln zł.