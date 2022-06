Niemcy płacą Putinowi, bo ten ma to, czego one ciągle potrzebują

Wzrost ten najpewniej wynika głównie ze względu na wysokie ceny surowców , które Niemcy importują z Rosji. Chodzi głównie o gaz i ropę. Według danych niemieckiego rządu przed wojną w Ukrainie 55 proc. całego importu gazu do Niemiec pochodziło właśnie z Rosji .

Z danych tych wynika, że we wspomnianym okresie niemiecki eksport do Rosji spadł o 26,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Pod względem wymiany handlowej Rosja była trzecim co do wielkości partnerem Niemiec po Polsce i Czechach.

Pod koniec kwietnia n iemiecki bank centralny podliczył szacunkowe koszty odcięcia UE od gazu sprowadzanego z Rosji. Embargo może kosztować Niemcy około 180 mld euro. Bank twierdzi, że nagłe przerwanie dostaw zmniejszy wzrost gospodarczy w tym roku o blisko 5 proc., doprowadzając do jednej z najgłębszych recesji ostatnich dziesięcioleci.

państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia i przyjęły kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Główną restrykcją, która nałożona zostanie na reżim Władimira Putina, to embargo na ropę, z wyłączeniem dostarczanej rurociągami. Będzie to kolejny po węglu surowiec energetyczny z Rosji, z którego rezygnują kraje członkowskie UE. W zamian UE ma przejść na alternatywne - często droższe - źródła.