Tyle kosztowałoby Niemcy embargo na gaz z Rosji. To gigantyczna kwota

Natychmiastowy zakaz importu rosyjskiego gazu przez UE kosztowałby Niemcy 180 mld euro . To koszty utraconej produkcji w tym roku - ostrzegł Bundesbank, cytowany przez "Financial Times" (FT).

Embargo na rosyjski gaz. Ostrzeżenia z wielu stron

"Szacunki banku centralnego są o wiele bardziej ponure niż te, które przedstawiają ekonomiści i prawdopodobnie ożywią zażartą debatę na temat tego, w jakim stopniu potęga gospodarcza strefy euro jest przygotowana do radzenia sobie bez rosyjskiego gazu" - wskazuje FT.

Z kolei na czwartkowym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie sekretarz skarbu USA Janet Yellen wezwała UE do "ostrożności" w kwestii wprowadzenia zakazu importu rosyjskich surowców . Ostrzegła przed szkodami, jakie takie posunięcie może wyrządzić światowej gospodarce.

Według danych niemieckiego rządu przed wojną w Ukrainie 55 proc. całego importu gazu do Niemiec pochodziło z Rosji . Ponad jedna trzecia zużywana była przez sektor produkcyjny.

Gaz z Rosji. Niemcy w rozkroku

Szef monachijskiego instytutu ekonomicznego IFO Clemens Fuest uważa za wątpliwe to, że Niemcy faktycznie zrezygnują z importu rosyjskiego gazu w 2024 roku. W jego opinii, przedstawionej przez Deutsche Welle, po zakończeniu wojny w Ukrainie rozsądniej byłoby ponownie sprowadzać gaz z Rosji , ze względu na koszty dostaw energii oraz z powodów strategicznych.

Zdania w Niemczech są podzielone. Minister finansów Niemiec, Christian Lindner powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Die Zeit", że chce, by największa europejska gospodarka zatrzymała import rosyjskiej ropy i gazu tak szybko, jak to możliwe. Zaznaczył jednak, że nie jest to wykonalne natychmiast.