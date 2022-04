Nagłe embargo na ropę i gaz z Rosji wpędzi Niemcy w ostrą recesję

Wprowadzone natychmiast embargo na ropę i gaz zdaniem analityków mogłoby wywołać w Niemczech ostrą recesję. Straty wyniosłyby około 220 mld euro w ciągu dwóch lat. Odpowiada to 6,5 proc. rocznej produkcji Niemiec.

Naukowcy szacują straty Niemiec w przypadku embarga na rosyjskie paliwa

Nawet bez embarga prognozy PKB Niemiec wymagają korekty

W przypadku jeśli nie doszłoby do zerwania dostaw, to prognozy dotyczące tempa wzrostu PKB na rok 2022 i 2023 r. zostały obniżone.

W scenariuszu bazowym (bez wprowadzenia embarga) przewidziano, że niemieckie PKB w tym roku wzrośnie o 2,7 proc. - jesienią przewidywano wzrost o 4,8 proc. W 2023 r. PKB wzrośnie o 3,1 proc. W przypadku wstrzymania dostaw ropy i gazu, tempo wzrostu w bieżącym roku skurczyłoby się do 1,9 proc., a w przyszłym do 2,2 proc .

"Zmniejszanie ograniczeń sanitarnych wspiera sektor usług. Niemniej nadal utrzymują się problemy z płynnością łańcucha dostaw, co jest następstwem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 , a to zakłóca produkcję przemysłową" - czytamy w stanowisku.

Inflacja w Niemczech w 2022 r. ma wzrosnąć do 6,1 proc. - jak przypomniano, będzie najwyższa od 40 lat. Jeżeli import gazu i ropy zostanie wstrzymany, inflacja w tym roku wyniesie ok. 7,1 proc., co będzie rekordowym wynikiem w powojennej historii kraju.