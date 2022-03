Inflacja w Niemczech wzrasta do najwyższego poziomu od około 40 lat

"Ekonomiści oczekiwali wzrostu inflacji "tylko" do 6,3 procent . Od czasu ataku Rosji na Ukrainę paliwo i ogrzewanie ponownie znacznie podrożały. Jest to obciążenie zarówno dla firm, jak i osób prywatnych — pisze w środę portal tygodnika "Spiegel".

Nie tylko energia elektryczna, ropa i gaz, ale także artykuły spożywcze stają się w Niemczech znacząco droższe. Według Instytutu Badań Ekonomicznych (IFO) zdecydowana większość firm handlowych planuje podwyżki cen. A to może stać się kolejnym dużym motorem inflacji

Żywność będzie droższa

Powodem podwyżek są m.in. gwałtownie rosnące koszty, ponoszone przez producentów. Z obliczeń Niemieckiego Związku Rolników (DBV) wynika, że same skokowe wzrosty cen nawozów i paliwa spowodują wzrost kosztów produkcji w rolnictwie o 20-30 procent. Co wpłynęło także na wzrost cen żywności w ciągu roku , o 6,2 procent.

Inne kraje również walczą z inflacją

Niemcy nie są jedynym europejskim krajem, gdzie inflacja osiąga rekordowe poziomy. I tak w tym miesiącu inflacja w Hiszpanii sięgnęła poziomu 9,8 proc., co jest najgorszym wynikiem od maja 1985 r. Według INE, hiszpańskiego urzędu statystycznego, przyspieszenie rocznej stopy inflacji było spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej, ropy naftowej, żywności i napojów bezalkoholowych. Podobne składowe mogą przyczynić się do przebicia psychologicznej bariery 10 proc. inflacji w Polsce. Gdyby tak się stało, byłby to największy wzrost inflacji od blisko 22 lat. GUS poda informacje na ten temat już w ten piątek.