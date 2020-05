Niemcy zostają w mBanku. Commerzbank rezygnuje ze sprzedaży udziałów

Przez wiele miesięcy spekulowano na temat sprzedaży mBanku, którego pozbyć chciał się niemiecki Commerzbank. Sprzedaż należących do niego blisko 70 proc. udziałów miała pozwolić na zwiększenie własnych kapitałów. Już wiadomo, że do jednej z większych transakcji na polskim rynku bankowym nie dojdzie.

Epidemia koronawirusa i globalny kryzys nią wywołany nie sprzyja tego typu transakcjom. W obecnej sytuacji trudno byłoby znaleźć inwestora, który byłby gotów zapłacić duże pieniądze za mBank. Wystarczy spojrzeć na wycenę giełdową, by zorientować się, że od początku roku wartość rynkowa banku spadła o połowę. Jeszcze w styczniu kapitalizacja mBanku wynosiła 16-17 mld zł. Teraz to już poniżej 8 mld zł.

O szykowaniach do sprzedaży mBanku Niemcy informowali we wrześniu, publikując nową strategię Commerzbanku. Komentując te zapowiedzi, premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że polskie instytucje finansowe same będą analizować aktywa i pasywa mBanku, jeśli dojdzie do jego wystawienia na sprzedaż przez Commerzbank.