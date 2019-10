Noble Securities: CD Projekt sprzeda 23 mln kopii gry 'Cyberpunk 2077' w 2020 r.

"Mój szacunek wskazuje, że sam development CP2077 kosztował do końca II kw. 2019 ok. 196 mln zł, a do premiery ta kwota może urosnąć do 284 mln zł samej tylko wersji singleplayer. Licząc razem z budżetem marketingowym, całkowity koszt gry może przekroczyć 700 mln zł. Zakładam sprzedaż 23 mln kopii CP2077 w 2020 roku, co jest wolumenem ok. 10% niższym niż wygenerowany przez RDR2 [Red Dead Redemption 2] w porównywalnym czasie" - napisał analityk Kamil Jędrej w raporcie.