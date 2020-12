Nokia i Polkomtel wspólnie wdrażają usługi 5G w Polsce

"Uruchomiona w czwartym kwartale 2020 r. usługa jest elementem rozpoczętego w maju 2020 r. procesu budowy ogólnopolskiej sieci 5G Plusa, który będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach. Nokia dostarczyła polskiemu operatorowi rozwiązania radiowe 5G z oferty AirScale przeznaczone do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki nim operator sieci Plus jest w stanie zapewnić swoim abonentom najwyższej klasy łączność przy jednoczesnej maksymalnej redukcji opóźnień, a także zmniejszyć stopień złożoności infrastruktury sieciowej oraz zwiększyć efektywność kosztową" - czytamy w komunikacie.

Polkomtel wykorzystał pasmo TDD 2600 MHz do wdrożenia usług 5G przed planowaną na przyszły rok aukcją częstotliwości 3,5 GHz. Pierwsze wdrożenie polega na zastosowaniu na szeroką skalę rozwiązania Nokia 5G AirScale Compact RRH, które umożliwi operatorowi budowanie sieci z optymalną wydajnością w gęstych obszarach miejskich lub w pomieszczeniach. Jest to innowacyjny sposób na zapewnienie odpowiedniej wielkości komórek, co pozwala zarządzać kosztami i zapewnić wymaganą pojemność sieci, podano także.