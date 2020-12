Noobz from Poland liczy na debiut na NewConnect w I kw. 2021 r.

Noobz from Poland planuje także doprowadzić do upublicznienia swojej spółki zależnej - Rookiez from Poland.

Prezes dodał, że nie wyklucza przeprowadzenia emisji akcji Rookiez from Poland w pre-IPO w drugiej połowie przyszłego roku, a obecna wycena spółki to około 12 mln zł.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners.