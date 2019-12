Noobz from Poland pozyskał od inwestorów 0,56 mln zł

"Cenę emisyjną ustalono na 18 zł, a redukcje na poszczególnych zapisach wyniosły do 67%. Już w pierwszym kwartale do sprzedaży trafi najważniejszy projekt studia - 'Total Tank Simulator' w wersji na PC. Wydawcą tytułu jest globalny gigant - 505 Games" - czytamy w komunikacie.

"Dziękuję inwestorom za zaufanie. Dzięki ich wsparciu do spółki trafi ponad 0,56 mln zł, które w całości przeznaczymy na nowy projekt w wersji na PC. Będzie to gra typu grand strategy osadzona w realiach II wojny światowej, polegająca na kierowaniu państwem. Tytuł będzie posiadał elementy takie jak: zarządzanie gospodarką, dyplomacja, kierowanie działaniami wojennymi. Kierujemy ją dla starszego i bardziej wymagającego gracza. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat" - powiedział prezes Noobz from Poland Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest Total Tank Simulator. W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. giełdowa firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect warszawskiej GPW na przełomie 2019 i 2020 roku.