Noobz from Poland złożył dokument informacyjny na GPW w zw. z debiutem na NC

"Po okresie przygotowań złożyliśmy kompletny dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To bardzo ważny moment którym rozpoczynamy formalną procedurę przybliżającą nas do debiutu na NewConnect. Mamy nadzieję, że ten odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Czekamy na decyzję giełdy" - powiedział prezes Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka chce tworzyć tytuły na miarę "Paradox Interactive".

"Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w produkcji gier strategicznych w Polsce. Widzimy w tym segmencie niszę i konsekwentnie rozwijamy ten obszar. W planach mamy kolejne ambitne tytuły, o których poinformujemy niebawem" - zapowiedział Kotowski.

Pierwszą grą z portfolio spółki z gatunku strategicznych jest "Total Tank Simulator" w wersji na komputery stacjonarne, która miała swoją premierę w maju br. We wrześniu ukazał się pierwszy dodatek do TTS-a. Polski producent wraz z wydawcą projektu - włoską firmą 505 Games - zapowiedzieli jego dalszy rozwój. Niebawem zostanie udostępniona pełna wersja workshopu do tego tytułu. Efektywna współpraca obu firm stała się przyczynkiem do podpisania kolejnej umowy wydawniczej na produkcję gry osadzonej w uniwersum "Total Tank Simulator". Ponadto grupa Digital Bros, do której należy 505 Games, nabyła 5% akcji Noobz from Poland, podano w materiale.

We wrześniu br. Noobz from Poland utworzyło spółkę zależną Rookiez from Warsaw. Strategia studia opiera się na produkcji gier multiplatformowych na konsole oraz PC w krótszych cyklach produkcyjnych. Zgodnie z założeniem Rookiez planuje kilka premier swoich tytułów rocznie.

"Jesteśmy pierwszą polską inwestycją dla Digital Bros. Cieszymy się, że w realizacji naszych planów wspiera nas tak doświadczony producent i wydawca gier na świecie. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie jakie posiadamy przyczynią się do efektywnej realizacji naszej strategii. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie gier z gatunku strategicznych oraz ich cyfrowa dystrybucja poprzez kanały, takie jak Steam. Będziemy realizować projekty dedykowane dojrzałym i wymagającym graczom. W planach mamy kilka takich tytułów. Jednocześnie nie zamierzamy rezygnować z multiplatformowych produkcji, co realizujemy w ramach Rookiez" - podsumował prezes.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners.