Notowania ropy naftowej. Joe Biden czuje coraz większą presję, by powstrzymać ceny benzyny i inflację

Strategiczne rezerwy ropy w USA. Presja na prezydenta Bidena

Przywódca większości w Senacie Charles Schumer wezwał amerykańskiego prezydenta do uwolnienia ropy z rezerw strategicznych USA mówiąc, że konsumenci potrzebują natychmiastowej pomocy na stacjach paliw .

Na razie czołowy doradca administracji Joe Bidena - Brian Deese - odmówił udzielenia odpowiedzi, czy prezydent USA sięgnie po ropę ze strategicznych rezerw. "Prezydent dał jasno do zrozumienia, że wszystkie opcje są otwarte" - powiedział Deese, dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu, w CNN.

Z ankiety przeprowadzonej wśród Amerykanów na zlecenie "Washington Post" - ABC News, wynika, że ok. połowa mieszkańców USA obwinia administrację prezydenta Bidena o widoczne w Stanach przyspieszenie inflacji , a poparcie dla amerykańskiego przywódcy spadło do najniższego poziomu od początku kadencji.

Co zrobi OPEC+? Pomysły, jak obniżyć ceny paliw na świecie

Prezydent USA zwracał się wcześniej do krajów sojuszu OPEC+, aby pompowały więcej ropy, ale kartel i inni dostawcy ropy zdecydowali na początku listopada, że utrzymają bez zmian plan zwiększenia wydobycia ropy o 400 tys. baryłek dziennie. Will Sungchil Yun, starszy analityk ds. rynków surowcowych w VI Investment Corp, komentuje:

"Najszybszym rozwiązaniem dla rynków ropy - o długotrwałym oddziaływaniu - byłby Iran. To wpłynęłoby na obniżenie cen ropy przy wzroście podaży surowca" - dodaje.

Waszyngton i Iran mają wrócić 29 listopada do Wiednia, aby wznowić prace nad ożywieniem porozumienia nuklearnego. Jeśli negocjacje się powiodą, może to doprowadzić do ostatecznego zniesienia przez USA sankcji na dostawy irańskiej ropy na globalne rynku paliw.