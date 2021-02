Novaturas wznowi loty do ZEA w lutym i i na Malediwy - w marcu 2021 r.

"Egipt zawsze był najbardziej popularnym kierunkiem wakacyjnym w sezonie zimowym. Pierwszy samolot z lotniska w Wilnie wystartuje do Egiptu 20 lutego. Zaplanowaliśmy dwa loty w tygodniu do kurortów Hurghada i Sharm el Sheikh. Do egipskich kurortów już od jakiegoś czasu latają mieszkańcy Polski i innych krajów europejskich, a podróżni 'Novatours' z Estonii będą mogli cieszyć się słonecznymi wakacjami w Egipcie już od 13 lutego. Rząd egipski zobowiązał się do zapewnienia opieki medycznej, jeśli podróżni zarażą się wirusem podczas wakacji, a hotele przestrzegają ścisłych protokołów bezpieczeństwa i higieny. Do końca sezonu wizy do kurortów tego kraju są bezpłatne" - powiedziała szefowa grupy Novaturas Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.