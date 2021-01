Novaturas wznowi loty na Teneryfę i do Egiptu w lutym 2021 r.

"Ze względu na sytuację epidemiologiczną, sezon wakacyjny w tym roku rozpoczyna się nie od stycznia, jak zwykle, ale miesiąc później. Największą wiadomością jest to, że wznawiamy loty do Egiptu - najpopularniejszego miejsca na zimowy sezon wakacyjny. Egipt jest jednym z naszych głównych destynacji w okresie zimowym, a możliwość otwarcia działalności dla swoich kurortów napawa optymizmem. Na razie możemy zaoferować pakiety wakacyjne w Egipcie tylko dla podróżnych z Estonii. Od 1 stycznia 2021 roku rząd estoński zniósł nałożone wcześniej ograniczenia lotów, a także zakaz podróżowania do tak popularnych destynacji wypoczynkowych, jak Egipt i Turcja. Dzięki tym decyzjom możemy zaoferować estońskim turystom loty do Egiptu, a od 13 lutego mogą oni cieszyć się słonecznymi wakacjami w egipskich kurortach. Kolejną dobrą wiadomością z Egiptu jest to, że do końca sezonu wizy do kurortów w tym kraju są bezpłatne. Rząd egipski zobowiązuje się dbać o podróżnych w przypadku, gdyby podczas wakacji zarazili się wirusem. Po

rocznej przerwie podróżnicy estońscy mogą również planować przyszłe wakacje w tureckich kurortach. Minister gospodarki i infrastruktury Taavi Aas publicznie ogłosił, że osiągnięto porozumienie z Turcją w sprawie wznowienia lotów do tego kraju. Mamy nadzieję, że rządy Litwy i Łotwy oraz odpowiedzialne instytucje pójdą za przykładem Estonii" - powiedziała szefowa Grupy Novaturas Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.