Nowe dane GUS o wynagrodzeniach. Zarobki poszły w górę

nonie 44 min. temu

jak brać poważnie wskaźniki i metodologie gdy te się dobiera do sytuacji, do tego są bardzo syntetyczne, do tego nie ma nad nimi nadzoru, nikt nie sprawdza poprawności. Chce powiedziec że te płace rosną tak, jak inflacja jest chwilowa lockdown potrwa tylko 2 tyg.