Nowy prezes GPW. Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło

KNF zgodziła się na odwołanie Marka Dietla ze składu zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i powołanie na stanowisko prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego - poinformowała komisja w środowym komunikacie. Był to ostatni warunek konieczny do spełnienia, by Bardziłowski mógł zacząć pracę.