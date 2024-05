Nowy prezes ZA "Puław". Przechodzi z rady nadzorczej

W komunikacie spółka podała, że 7 maja otrzymała rezygnację Huberta Kamoli z funkcji członka rady nadzorczej . Nie podał on przyczyny tej decyzji.

Nowy prezes "Puław" zaliczył już kilka stanowisk w Azotach

Nie będzie to dla niego pierwszyzna, ponieważ od 12 kwietnia Hubert Kamola był delegowany przez radę nadzorczą do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki. W radzie nadzorczej "Puław" zasiadł natomiast dzień wcześniej.

Hubert Kamola złożył też oświadczenie o tym, że nie prowadzi konkurencyjnej działalności względem "Puław". Nie jest też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kim jest Hubert Kamola?

Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, ma również dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign, a także dyplom ministra skarbu państwa dla kandydatów do rad nadzorczych.