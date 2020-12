Nuctech planuje rozbudowę zakładu w Kobyłce o nowy magazyn

"Wizja rozwoju naszej firmy w Polsce jest bardzo obiecująca. Nuctech wciąż poszukuje nowych obszarów do rozwoju produkcji najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń, a nasz zakład w Polsce jest w tym procesie niezbędny. W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na nasz sprzęt w całej Europie, planujemy rozbudowę zakładu produkcyjnego w Kobyłce pod Warszawą o nowy magazyn na skanery TK oraz inne skanery lotniskowe do prześwietlania bagażu" - poinformował Bos w oświadczeniu dla mediów.

"Po zainwestowaniu 15 mln euro w polską gospodarkę w ostatnich latach i czterokrotnym zwiększeniu obrotów firmy Nuctech do 40 mln euro w ciągu zaledwie pięciu lat w Polsce, jesteśmy przekonani, że nasze wyniki finansowe będą jeszcze lepsze w nadchodzących latach. Dla fabryki w Kobyłce oznaczać to będzie wzrost produkcji i zwiększenie zatrudnienia, a także coraz większą sumę podatków płaconych lokalnie. Pomimo obecnej pandemii COVID-19, jesteśmy przekonani, że zakład produkcyjny Nuctech w Kobyłce będzie dobrze prosperował, przynosząc zyski dla lokalnej społeczności oraz do budżetu państwa" - dodał Bos.