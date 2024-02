Nvidia dołącza do wąskiego grona firm wartych ponad 2 biliony dolarów. Przerosła nawet Google

Nvidia, producent kart graficznych i układów wykorzystywanych do sztucznej inteligencji, osiągnęła historyczny sukces, stając się trzecią amerykańską firmą, która osiągnęła kapitalizację na poziomie przekraczającym 2 bln dolarów - donosi agencja Bloomberg.

Powody tak silnego wzrostu są jasne - entuzjastyczne dane za ostatni kwartał. Po ogłoszeniu wyników finansowych, wartość rynkowa firmy wzrosła o około 50 miliardów dolarów, do 2,01 biliona - jeszcze dwa dni temu wartość osiągała 1,67 mld. Tym samym nVidia dołączyła do ekskluzywnego klubu firm o wartości rynkowej przekraczającej 2 biliony dolarów - obok Apple i Microsoft.

Zobacz także: Wakacje kredytowe do poprawki. "Jakaś wymówka"

Nvidia przerosła już - i to znacząco, bo o 190 miliardów dolarów - giganta handlu Amazon oraz Alphabet, spółkę-matkę Google .

Nvidia zaprezentowała wyniki

Zysk netto koncernu wzrósł o 769 proc. rok do roku, z 1,41 mld USD do 12,29 mld USD na koniec grudnia 2023 roku.

Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management, nie ma wątpliwości co do powodów wzrostu technologicznej spółki. - Generatywna sztuczna inteligencja okaże się tematem dekady jeśli chodzi o wzrost na giełdzie, a raport zysków Nvidii pokazuje obecną siłę wydatków na infrastrukturę AI . Uważamy, że poza technologią inwestorzy powinni również przygotować się na potencjalne poszerzenie rajdu na rynku akcji, które może nastąpić w wyniku połączenia obniżek stóp procentowych Fed, wciąż silnego wzrostu PKB i spadającej inflacji - wyjaśnia.

Sprzedaż ta jest raportowana w dziale Data Center, który obecnie stanowi większość przychodów Nvidii. Sprzedaż centrów danych wzrosła o 409 proc. do 18,40 mld USD. Działalność firmy w zakresie gier, która obejmuje karty graficzne do laptopów i komputerów PC, wzrosła o 56 proc. rok do roku.