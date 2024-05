Nvidia przebija sufit. Rekordowe przechody windują ceny akcji

"Podział akcji i zwiększenie dywidendy to oznaka zaufania Nvidii do jej perspektyw wzrostu. Wyniki spółki podtrzymały mocną kondycję firmy, a także utwierdziły ją jako prawdziwego lidera wyścigu technologicznego związanego z rowojem AI. Szerokie wykorzystanie jej produktów, od gier i grafiki po samochody autonomiczne i centra danych, sprawia, że przed spółką dalej prezentują się mocne perspektywy wzrostu, szczególnie, że wraz z kolejnymi raportami firma udowadnia, że potrafi dbać zarówno o dynamiczny rozwój przychodów, jak i o poprawę marż" - napisali analitycy XTB.

Nvidia z rekordem cen akcji

"Popyt na układy GPU firmy Nvidia pozostaje rozgrzany do białości. Wyniki te prawdopodobnie wystarczą, aby zaspokoić apetyty inwestorów i uspokoić rynek, że inwestycje w sztuczną inteligencję nie odnotowały jeszcze spowolnienia" - dodał Logan Purk, analityk w Edward Jones.

Wśród segmentów najlepiej dalej radzi sobie segment Data Center, który wzrósł do 22,56 mld USD i przebił oczekiwania rynku o 6,78 proc. Lepsze wyniki Nvidia osiągnęła także w Gamingu, drugim najważniejszym segmencie przychodów, w którym zaraportowała 2,64 mld USD (o 1,17 proc. wyżej od konsensusu).

Spółka odnotowała zysk netto za pierwszy kwartał w wysokości 14,81 mld USD, w porównaniu z 2,04 mld USD, czyli 82 centy, w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poza wyższymi przychodami spółce udało się także zaraportować lekko niższe od prognoz wydatki operacyjne, co przełożyło się na mocną poprawę marż w ujęciu r/r (marża brutto wzrosłą o 12,1 p.p. do 78,9 proc.).

W efekcie spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 18 mld USD, co stanowi o 492 proc. wyższy wynik niż w poprzednim roku.

Nvidia przewiduje, że w drugim kwartale (rok obrotowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) osiągnie 28 mld USD (+/- 2 proc.), co przewyższa rynkowe prognozy zakładające 26,8 mld USD.

Prognozowana marża brutto waha się w przedziale od 74,8-75,5 proc., a na cały rok obrotowy spółka przewiduje wartości ok. 75 proc. Przewidywany wzrost wydatków operacyjnych w całym roku wynosi ok. 40 proc., a w drugim kwartale spodziewają się wydatków wynoszących ok. 4 mld USD.