Oaktree/Cornerstone: Sevenval dołączył do IT Services Competence Platform

IT Services Competence Platform powstała w czerwcu 2017 roku, wraz z przejęciem IT Kontrakt, polskiego lidera outsourcingu IT, świadczącego również usługi typu Managed Services. Sevenval jest trzecią firmą, która dołączyła do IT Services Competence Platform, po Solidbrain (Polska) i CoreValue (USA, Ukraina, Polska). Oprócz dynamicznego organicznego rozwoju spółek platforma przewiduje kolejne przejęcia, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Skandynawii. Celem jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy kompleksowych usług outsourcingu IT dla klientów w Europie Zachodniej, Skandynawii i Stanach Zjednoczonych poprzez centra usług zlokalizowane w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, podano w komunikacie.

"Dołączenie Sevenval jest przełomowe dla platformy, ponieważ wzmacniamy swoją pozycję na rynku niemieckim, dzięki silnemu partnerowi z ponad 20-letnim doświadczeniem w konsultingu cyfrowym. Przewidujemy osiągnięcie efektu synergii będącej wynikiem połączenia bezcennej wiedzy specjalistycznej Sevenval i dostępu do dużych międzynarodowych klientów, którym platforma będzie mogła zaoferować komplementarną ofertę usług, najwyższą jakość i wiedzę swoich wysoko wykwalifikowanych inżynierów" - powiedział Global Chief Executive Officer w IT Services Competence Platform Tomasz Pyrak, cytowany w komunikacie.

Sevenval jest cenionym ekspertem w obszarze frontendu. Posiada zaawansowaną wiedzę technologiczną pozwalającą przeprowadzać transformację cyfrową swoich klientów i wdrażać rozwiązania na wszystkich poziomach firmy, od frontendu do backendu. Firma oferuje konsulting i wsparcie w obszarze transformacji cyfrowej. Jest punktem kompleksowej obsługi, łącząc kreatywność i innowacje agencji digitalowej z precyzją i pragmatyzmem doświadczonego partnera technologicznego, wskazano również.

"Dołączenie do platformy to typowy przykład sytuacji, w której zyskują obie strony: stajemy się częścią grupy liczącej blisko 2 700 wysoko wykwalifikowanych inżynierów IT, o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach. Nasza oferta usług zakłada sprawne przeprowadzenie klientów przez transformację cyfrową dzięki kompleksowemu, indywidualnemu podejściu i zrozumieniu ich potrzeb" - skomentował Chief Executive Officer i założyciel Sevenval Jan Webering.

W IT Services Competence Platform Jan Webering obejmuje funkcję Global Chief Marketing Officer. Będzie odpowiedzialny za zbudowanie nowej marki, strategię komunikacji marketingowej a także integrację spółek tworzących platformę, podano.

"Zespół Sevenval liczący prawie 200 pracowników, składa się z doświadczonych menedżerów i inżynierów IT, głównie wysoko wykwalifikowanych ekspertów z zakresu frontendu i backendu, a także specjalistów z dziedziny UX/UI i Development Operations. Przejęcie oznacza zwiększenie zatrudnienia w grupie do blisko 2 700 wysoko wykwalifikowanych inżynierów IT. Platforma zyska nową skalę w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych wspierających działalność biznesową klientów w obszarze digital konsultingu" - czytamy dalej.

IT Services Competence Platform planuje kolejne dwie lub trzy fuzje do końca 2020 roku. Chce w ten sposób zwiększyć zatrudnienie do 5 000 - 6 000 inżynierów IT i móc wdrażać globalne projekty dla klientów, głównie z branż: bankowość i finanse, ubezpieczenia, farmacja i opieka zdrowotna, nieruchomości a także motoryzacja, podsumowano.

