Odbicie na kryptowalutach. Pomógł Amazon i Tesla

W ciągu ostatnich dwóch tygodni bitcoin charakteryzował się dosyć zmiennym wzrostem. Po tym jak do 21 lipca spadał do poziomu 30 tys. dolarów, kryptowaluta zrobiła imponujące odbicie i osiąga teraz wartość około 40 tys. dolarów.

Wzrost ten nie był jednak pozbawiony zmienności, ponieważ cena bitcoina wzrosła do ponad 42 tys. dolarów w niedzielę, a w poniedziałek i we wtorek znajduje się już poniżej tych poziomów.

Ethereum podobnie odnotowało błyskawiczny wzrost od 21 czerwca, z najniższych poziomów 1740 dolarów, do obecnych poziomów około 2,6 tys. dolarów.

Podsumowanie głównych światowych giełd przez Coinbase wykazało, że wolumen obrotu ETH osiągnął 1,4 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 1461 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Dla porównania, obrót bitcoinami wyniósł 2,1 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 489 proc.