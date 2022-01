Odzieżowy gigant wyszedł z kryzysu i chce naszych pieniędzy. "Podwojenie sprzedaży"

Kurs akcji H&M, drugiego co do wielkości producenta odzieży na świecie, rosną w piątek na szwedzkiej giełdzie o ok. 5 proc. Firma w okresie wrzesień-listopad odnotowała znacznie lepszy wynik finansowy i zapowiedziała podwojenie sprzedaży ubrań do 2030 roku. Wyszła też z wieloletniego kryzysu.