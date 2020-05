OFE w kwietniu na plusie. Mają dużo do nadrobienia.

Mimo to WIG zyskał w kwietniu +10,8 proc. Podobnie kształtują się wyniki funduszy emerytalnych, których portfele w ponad 80 proc. złożone są z akcji. W samym kwietniu jednostki wszystkich funduszy zyskały po 7-9 proc., a średni wynik wyniósł +8,1 proc. W konsekwencji, aktywa zgromadzone w OFE powiększyły się w kwietniu o ok. 9,3 mld zł. To jednak wciąż za mało, by odrobić wcześniejsze straty.