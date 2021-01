Oferta publ. do 175 mln akcji InPostu rusza dziś, przedział cenowy: 14-16 euro

Oferta publiczna do 175 mln istniejących akcji InPostu (stanowiących 35% kapitału) rozpoczyna się dziś - zapisy na akcje potrwają od 21 do 28 stycznia br., podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro, co daje kapitalizację rynkową spółki w wysokości 7-8 mld euro, podano w aneksie do prospektu. Oczekiwany dzień debiutu akcji na Euronext Amsterdam to 29 stycznia.