OPEC + utrzymuje produkcję. Ceny ropy rosną

W poniedziałek rano kontrakty terminowe na ropę Brent podrożały o 72 centy, czyli 0,8 proc., do 86,29 dol. za baryłkę o godzinie, a na ropę US West Texas Intermediate (WTI) zyskały 70 centów, to wzrost o 0,9 proc., do poziomu 80,68 dol za baryłkę.