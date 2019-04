Operator Chmury Krajowej rozpoczął świadczenie pierwszych usług dla PKO BP

"Pod koniec kwietnia na Mazowszu oficjalnie ruszą trzy niezależnie serwerownie zbudowane w referencyjnej architekturze chmurowej, które już teraz PKO Bank Polski wykorzystuje do przyspieszania procesów wytwarzania i testowania oprogramowania. To punkt startowy rozwoju usług chmurowych m.in. dla sektora finansowego w Polsce. Pierwszy region chmury jest już gotowy na przyjęcie nowych klientów" - powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

Na obecnym etapie bank wykorzystuje usługi Chmury Krajowej w zakresie outsourcingu środowiska testowego w oparciu o model IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruktura serwerowa jako usługa). Wykorzystanie usług chmurowych przez bank pozwoli mu przyspieszyć realizację procesów testowania i wdrażania innowacji oraz obniży ich koszty.

"Zakończyliśmy kolejny etap budowy Chmury Krajowej i rozpoczęliśmy świadczenie pierwszych usług dla PKO Banku Polskiego. Jesteśmy gotowi świadczyć usługi także dla kolejnych klientów, z którymi prowadzimy już zaawansowane rozmowy. Współpraca jest pierwszym testem potwierdzającym naszą sprawność operacyjną, która została osiągnięta w ciągu zaledwie 3 miesięcy od formalnego powstania spółki" - powiedział prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek, cytowany w komunikacie.

Standardem OChK jest świadczenie usług z wykorzystaniem co najmniej dwóch centrów przetwarzania danych. Dlatego w celu szybkiego uruchomienia lokalizacji, Operator nawiązał współpracę z firmą Exatel i Krajową Izbą Rozliczeniową, dotyczącą obsługi bezpiecznych centrów danych na Mazowszu. Dla obu firm oznacza to podniesienie stopnia wykorzystania posiadanych przez nie zasobów. Dla OChK oznacza to z kolei możliwość świadczenia usług w najbardziej optymalny sposób, z najniższymi możliwymi wydatkami na nakłady kapitałowe (CapEx) na wczesnym etapie istnienia firmy. Dzięki temu zaproponowane klientom ceny usług chmurowych mogą być atrakcyjniejsze, podano także.

Operator Chmury Krajowej osiągnął też gotowość do świadczenia usług transformacji do chmury tym klientom, którzy będą chcieli zmienić model swojego IT i skorzystać z możliwości przyspieszenia procesu wdrożeń, obniżenia kosztów wprowadzania innowacyjnych cyfrowych rozwiązań oraz podniesienia efektywności swoich zasobów informatycznych.

"Firma podpisała umowy z 5 partnerami. Asseco Data Systems, Accenture i DXC Technology pomogą klientom OChK w stworzeniu strategii wykorzystania usług chmurowych i przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz w projektach migracji do usług chmurowych. Asseco Poland i Sygnity z kolei, będąc potężnymi graczami typu Software House, pomogą opracować szczegółowe rozwiązania informatyczne, konieczne do przeniesienia zasobów do chmury. Współpraca z dwoma ostatnimi firmami będzie też obejmowała szerszy zakres usług, w tym oferowanie ich oprogramowania na platformie jaką jest Chmura Krajowa" - czytamy w informacji.

Operator Chmury Krajowej prowadzi już zaawansowane rozmowy o współpracy z ponad 10 podmiotami spośród grona największych polskich przedsiębiorstw.

"Celem tych rozmów jest ustalenie ramowych warunków współpracy, która pozwoliłaby klientom OChK korzystać z różnych usług dostępnych w modelu chmurowym: od udostępnienia środowisk testowych (jak to ma już teraz miejsce w przypadku PKO Banku Polskiego), aż po usługi typu B2B2C, w których klienci OChK będą udostępniali usługi Operatora Chmury Krajowej swoim klientom detalicznym. Tempo i zakres rozmów potwierdzają, że istnieje wysokie i stale rosnące zapotrzebowanie na usługi chmurowe w Polsce" - podsumowano.

W październiku ub. r. PKO BP podpisał umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) dotyczącą utworzenia polskiej chmury obliczeniowej (po 50% udziałów), która ma być ważnym elementem rozwoju nie tylko sektora bankowego, ale i całej gospodarki. Wówczas podano, że w drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku. Spółka będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (ang. - Infrastructure as a Service), PaaS (ang. - Platform as a Service) oraz SaaS (ang. - Software as a Service). Chmura krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. Wówczas podano także, że jeśli spółka osiągnie sukces komercyjny, może być wprowadzona na GPW.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące