Orange chciałby zamknąć transakcję dotyczącą FiberCo w I połowie 2021 r.

"Celem jest zwiększenie zarówno naszych możliwości po stronie detalu, jak i klientów hurtowych. Uważamy, że w tym kontekście dobrym posunięciem będzie wykorzystanie FiberCo do finansowania budowy tej infrastruktury - zapisanie tego finansowania w bilansie FiberCo, a nie na naszym własnym" - podsumował Kunicki.

Jak wówczas informowano, główne parametry tych opcji obejmują m.in. stworzenie wehikułu o roboczej nazwie FiberCo w celu budowy sieci dostępowej FTTH do około 1,7 mln gospodarstw domowych w Polsce skoncentrowanej głównie w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego internetu, wniesienie przez Orange Polska do FiberCo łączy obejmujących około 0,6 mln gospodarstw domowych będących obecnie w zasięgu sieci FTTH (zakłada się, że obejmowałyby one dostępem hurtowym około 0,15 mln klientów). FiberCo działałaby jako sieć otwarta dla Orange Polska oraz innych operatorów, zaś Orange Polska operowałby jako główny partner dla FiberCo w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz dostarczania usług. Przewidziano wówczas również sprzedaż inwestorowi przez Orange Polska współkontrolującego udziału w FiberCo.