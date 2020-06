Orange Polska pracuje nad kolejnym ramowym dokumentem strategicznym

"Dzięki realizowanej przez ostatnie 3 lata strategii nasz biznes ma dziś bardzo solidne fundamenty. Naszym podstawowym założeniem jest budowanie wartości i to się nie zmienia, choć możliwe są modyfikacje. Obecna strategia kończy się w tym roku i pracujemy już nad kolejnym ramowym dokumentem. Naturalnie, będziemy w tych pracach brali pod uwagę wpływ pandemii na to, jak żyjemy, jak pod wpływem koronawirusa zmieniają się preferencje i potrzeby klientów, wreszcie, jakie będą gospodarcze skutki COVID-19 dla naszego otoczenia i bezpośrednio dla nas. Obecnie nie odczuwamy istotnego wpływu pandemii na nasze łańcuchy dostaw" - powiedział ISBtech Drożdż.

"Jednocześnie, nie sposób pominąć wpływu pandemii na kluczowe dla branży kwestie, przede wszystkim przydział docelowych częstotliwości przeznaczonych do budowy sieci 5G , który znacznie się opóźnia. Mamy nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie tego procesu w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych. W obliczu anulowania aukcji 5G, zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie oparte na paśmie 2100 MHz, którym już dysponujemy, obecnie wykorzystywanym głównie dla potrzeb 4G LTE. 1 lipca Orange Polska uruchomi #hello5G - swoją pierwszą usługę 5G, dostępną dla blisko 6 mln użytkowników. Cyfryzacja biznesu jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia i to właśnie przyszłość modelu biznesowego - stwierdził Drożdż.

"Cyfryzacja procesów biznesowych w firmach trwa już od kilku lat, ale niewątpliwie COVID-19 znacząco ten proces przyspieszył. Po pandemii dynamika pewnie nieco wyhamuje, ale to, co organizacje wypracowały w ostatnich miesiącach już zostanie. To oznacza 'redesign' biznesu - składanie go w dużej mierze na nowo w oparciu o najnowsze możliwości technologiczne. Organizacje, które wykażą się 'tech-inteligencją' i otwartością na zmiany - czyli mocno startupowym podejściem - będą wyznaczać kierunki rozwoju w swoich branżach i walczyć o pozycje liderów" - dodał.