Orange Polska wprowadza nowe Plany Firmowe m.in. z ofertą Internetu Rzeczy

"W nowych Planach Firmowych właściciele mogą dopasowywać usługi do swoich aktualnych potrzeb. To pierwsza oferta na rynku, w której przedsiębiorcy w cenie abonamentu mogą wybierać spośród paczek różnych usług i zamieniać je w trakcie obowiązywania umowy. W paczkach mają do wyboru mi.in. usługi: Orange Smart Care Premium, CyberTarczę i pakiet połączeń międzynarodowych. W każdym Planie Firmowym są nielimitowane rozmowy, smsy i mmsy w Polsce oraz paczka GB w Polsce i Unii Europejskiej zależna od wybranego planu" - czytamy w komunikacie.