Viktor Orban piłuje gałąź, na której siedzi. "Godne potępienia"

- Ci, którzy mają morze i porty, mogą przywozić ropę tankowcami - stwierdził Viktor Orban w wywiadzie dla węgierskiego radia państwowego, cytowany przez agencję. - Gdyby nam go nie zabrali, my też mielibyśmy port - dodał.

Na takie słowa stanowczo zareagowało chorwackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Potępiamy wszelkie aspiracje terytorialne wobec innych suwerennych krajów" - napisało MSZ w swoim oświadczeniu, cytowanym przez Bloomberga i wezwało do siebie ambasadora Węgier w Zagrzebiu w związku komentarzami szefa rządu.

Tamas Menczer z węgierskiego MSZ zapewnił jednak, że władze Chorwacji "źle zrozumiały" te słowa, a premier Węgier odniósł się wyłącznie do "faktu historycznego".

Spór o postanowienia traktatu sprzed wieku

To nie jest już pierwszy raz, kiedy Viktor Orban wysuwa podobne roszczenia względem Chorwacji. W 2020 roku na Facebooku opublikował mapę przedstawiającą "Wielkie Węgry". Znalazły się na niej obszary utracone przez Austro-Węgry na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku, w tym m.in. wschodnia część wybrzeża Adriatyku, które na mocy wspomnianego dokumentu trafiły do ówczesnego Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowane w 1929 roku na Królestwo Jugosławii).

Viktor Orban zresztą często prowokuje sąsiadów i w swoich wypowiedziach publicznych co jakiś czas podkreśla, że jest przywódcą 10-milionowego narodu węgierskiego, jak również "milionów" etnicznych Węgier mieszkających w sąsiednich państwach , którym jego rząd przyznał obywatelstwa i prawo głosu. Premier jednocześnie raz po raz zapewnia, że nie ma żadnych roszczeń terytorialnych względem innych państw.

Chorwacja mogłaby pomóc uniezależnić się Węgrom

Dziś prace nad szóstym pakietem sankcji torpeduje właśnie Budapeszt. Viktor Orban nie wahał się przed stwierdzeniem, że byłyby one zrzuceniem "bomby atomowej" na gospodarkę kraju. W money.pl pisaliśmy już, że Węgry zawyżają koszty potencjalnej dywersyfikacji, gdyż chcą zbudować z MOL-u lokalnego giganta , a także ugrać odblokowanie funduszy unijnych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt chorwacki.

Analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Sadecki i Bogdan Zawadewicz zwracają uwagę, że Chorwacja już dziś zapewnia Węgrom dostęp do dostaw ropy i gazu drogą morską. Import tą drogą można by było rozszerzyć, jednak nie wydaje się to prawdopodobne w obecnej sytuacji. Oprócz sporów historycznych oba państwa dzieli dziś też kwestia gospodarcza, a konkretnie okoliczności przejęcia udziałów w chorwackiej państwowej spółce energetycznej INA przez MOL.