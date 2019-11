Orlen uruchomi stacje paliw w Bawarii. Pierwsze z rozszerzonym logo

Czytaj więcej : PKN Orlen przedłużył porozumienie z Kolejami Litewskimi do 2028 r.

Do tej pory marka star była obecna głównie w północnej i wschodniej części Niemiec, ale wraz z otwarciem pierwszej stacji w Bawarii jest już obecna we wszystkich niemieckich landach.

Jednocześnie jest to pierwsza stacja uruchomiona w ramach co-brandingu, co oznacza, że na pylonie cenowym, dystrybutorach i wyświetlaczach na terenie stacji, obok logo star znajduje się również logo PKN Orlen jako właściciela grupy kapitałowej.

Zgodnie z niedawną zapowiedzią prezesa Daniela Obajtka, to wstęp do pełnego rebrandingu sieci detalicznej koncernu, liczącej ok. 2 800 stacji w pięciu krajach, która w ciągu trzech lat ma w całości działać pod logo Orlen.