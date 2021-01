OT Logistics: Allianz ZB wypowiedział umowę wspólników Luka Rijeka

Pomimo wypowiedzenia SHA, OT Logistics podtrzymuje zamiar nabycia 15,15% akcji LR po cenie wynikającej z opcji put. Wykonanie tej transakcji nie było możliwe w terminie wyznaczonym przez AZ tj. do 28 grudnia 2020 r. Spółka nadal jednak prowadzi intensywne działania w celu doprowadzenia do realizacji tej transakcji, co - według jej planów - powinno być możliwe do 31 marca 2021 r., podano także.