OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

Stronami porozumienia z OT Logistics będą Bank BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz obligatariusz posiadający obligacje serii G wyemitowane przez OT Logistics. Instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania wstępnych założeń restrukturyzacji, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści porozumienia, podano w komunikacie.

"Uzgodnienie wstępnej treści porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami to potwierdzenie dobrej woli i zaangażowania wszystkich stron w działania prowadzone od kilku miesięcy, których celem jest przywrócenie pełnych zdolności finansowych OT Logistics. Nie jest to jeszcze finalne porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy, jednak ustalenie założeń restrukturyzacji wyraźnie nas do tego przybliża. Wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich wymagało czasu ze względu na liczbę zaangażowanych stron" - powiedział wiceprezes ds. finansowych OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.