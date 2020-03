OTB Ventures dołączył do DVN - globalnej sieci funduszy venture capital

Firmy członkowskie przyjęte do DVN, zazwyczaj inwestujące na etapach post-seed oraz rund A i B, współpracują w zakresie analiz inwestycyjnych, syndykacji transakcji i dzielą się dostępem do zlokalizowanego w Dolinie Krzemowej zespołu od usług portfelowych i wsparciem przy komercjalizacji oraz dalszych rund inwestycyjnych. Spółki z portfela OTB Ventures, dzięki wsparciu DVN, będą miały bezpośredni dostęp do kilku tysięcy potencjalnych klientów korporacyjnych na całym świecie, przy czym OTB będzie nadal samodzielnie pozyskiwać kapitał i podejmować niezależne decyzje inwestycyjne, podano.

"Z determinacją dążymy do tego, by nasze spółki portfelowe rozwijały się i odnosiły sukcesy międzynarodowe. Dołączenie do sieci Drapera zapewni nam jeszcze większy dostęp do wiedzy eksperckiej i otworzy nam drzwi do rzeszy aktywnych inwestorów. Nasze spółki trafią na radar kilku tysięcy korporacji. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo jeszcze bardziej wzmocni to, w jaki sposób wspieramy spółki w regionie" - zaznaczył partner zarządzający i współzałożyciel OTB Ventures Marcin Hejka.