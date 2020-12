Oxford Economics: Huawei dodał ok. 1,5 mld zł do PKB Polski w 2019 r.

"Jak wynika z tegorocznej edycji raportu The Economic Impact of Huawei in Poland, polska gospodarka otrzymała od Huawei potężny impuls do rozwoju w 2019 roku. Poza wpływem na wzrost gospodarczy i tworzeniem nowych miejsc pracy, firma wygenerowała 750 mln zł wpływów do budżetu, wynikających z podatku dochodowego płaconego zarówno przez samą firmę, jak i jej pracowników oraz dostawców. To najlepszy wynik spośród wszystkich firm z branży ICT w Polsce" - czytamy w komunikacie.