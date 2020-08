P. Błaszczyk zastąpi T. Grudzińskiego na stanowisku prezesa Artifex Mundi od 1 X

"Pan Tomasz Grudziński będzie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki do dnia 30 września 2020 r., co pozwoli m.in. na sprawne przekazanie wykonywanych obowiązków następcy" - czytamy w komunikacie.

Zapowiedział także, że "w krótkiej perspektywie czasu po zakończeniu prezesury" będzie chciał kandydować do rady nadzorczej spółki.

Błaszczyk ze spółką związany jest od września 2018 r., kiedy objął rolę Chief Financial Officera. W lutym 2019 r. został powołany w skład zarządu. Jako członek zarządu spółki oraz CFO, odpowiedzialny był dotychczas za kształtowanie i realizację strategii finansowej spółki, podkreślono w komunikacie.

Artifex Mundi to wydawca oraz producent gier, obecny na rynku od 2007 r. Do tej pory spółka wprowadziła do sprzedaży ponad 90 gier, dostępnych zarówno na urządzeniach mobilnych, konsolach, jak i komputerach. Artifex Mundi jest jednym z globalnych liderów w segmencie gier typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), wydając tytuły własne oraz stworzone przez innych deweloperów. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.