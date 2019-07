PAIH zabrała 10 polskich firm kosmetycznych z misją do 3 krajów Azji Płd-Wsch.

Jak wyjaśnia Maja Justyna, Category Manager ds. branży kosmetycznej w PAIH, na powierzchni 72 m2 wystawi się 10 polskich producentów kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, włosów, produktów ekologicznych i przeznaczonych do makijażu.

"Polska jest 6. największym producentem kosmetyków w Europie. To, co nas wyróżnia to jakość, wieloletnia tradycja, inwestycje w badania i rozwój, które w połączeniu z konkurencyjną ofertą cenową oraz elastycznością i profesjonalizmem w biznesie, stanowią ogromną zachętę do nawiązania relacji z polskimi przedsiębiorcami. Rodzima branża rozwija się bardzo dynamicznie, zaś polskie firmy coraz śmielej i prężniej wkraczają na rynki zagraniczne, w tym do odległej Azji. Od kilku lat są budują tam swoją obecność poprzez udział w kluczowych wydarzeniach branżowych. Zależy nam na kontynuowaniu promocji naszego kraju jako czołowego europejskiego producenta kosmetyków, a cykliczny udział w targach wzmacnia wizerunek marki Polska w tym sektorze" - powiedziała Justyna, cytowana w komunikacie.