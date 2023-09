Paliwowe anomalie aż do połowy października. "Nie da się dłużej tego utrzymać"

Bezpośrednie znaczenie mają za to notowania na giełdzie towarowej w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii (tzw. porty ARA). Tam kontrakty terminowe na olej napędowy na wrzesień skoczyły o ponad 10 proc. w ujęciu miesięcznym . - Cena gotowych paliw, w tym najważniejszego - diesla, wzrosła. Za nimi skoczyły ceny w Europie. W Polsce mamy natomiast zjawisko odwrotne, co potwierdza, że nasze ceny nie są związane z tym, co się dzieje na świecie - dodaje Czopek.

Scenariusz węgierski?

Zwrócił jednak uwagę na zagrożenie, jakie niesie za sobą sztuczne blokowanie cen na niskim poziomie. Jak przekonywał, weszliśmy na ścieżkę wytyczoną przez Węgry. Przypomnijmy, że premier Viktor Orban oficjalnie zamroził ceny paliw na stacjach na tak długo, że ostatecznie go zabrakło. Kiedy w końcu ceny uwolniono, doprowadziło to do kryzysu gospodarczego i wywindowania inflacji do najwyższych poziomów na Starym Kontynencie.