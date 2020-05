Pandemia koronawirusa. Zakaz lotów został przedłużony

Ruch lotniczy wciąż nie wraca do normalności. Pandemia skutecznie uziemiła większość lotów. Rząd przedłuża zakaz korzystania z lotnisk do 23 maja. Zakaz dotyczy lądowania samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym na lotniskach i lądowiskach wpisanych do rejestrów bądź ewidencji - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.