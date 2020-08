PARP: 25 startupów otrzyma ponad 24 mln zł na dalszy rozwój

W konkursie "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" firmy mogą otrzymać do 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia. Ich wkład musi wynosić co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 300 mln zł. Rozwiązania rekomendowane do dofinansowania w obecnej rundzie dotyczą takich obszarów jak m.in. medycyna i zdrowie, IT, handel, żywność oraz sport.