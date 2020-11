technologie 1 godzinę temu

PARP: Nabór wniosków do konkursu GovTech inno_LAB rusza 22 XII

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu GovTech Polska ogłosiła konkurs GovTech inno_LAB, w którym maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł, podała PARP. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terytorium Polski i posiadające doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego mogą zgłaszać się do udziału od 22 grudnia br. Wybrani w konkursie operatorzy będą aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2021 r.