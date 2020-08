PayPo: Klienci zrealizowali ponad 1 mln odroczonych płatności w br.

"Nasza strategia stawia konsumenta w centrum zainteresowania, dlatego podjęliśmy decyzję o dalszym zmodyfikowaniu naszego produktu, by w jeszcze większym stopniu realizował jego potrzeby. Ponad 98% naszych klientów spłaca swoje zobowiązania wobec PayPo, co wystawia dobre świadectwo naszemu systemowi scoringu. Mamy jednak świadomość, że wśród tych pozostałych ok. 2% osób są również takie, które nie spłacają w terminie przez zwykłe roztargnienie czy nieprzewidziane czynniki zewnętrzne, dlatego postanowiliśmy zrobić ukłon w ich stronę i zrezygnować z pobierania karnych odsetek w czasie do 30 dni po terminie. W pewnej perspektywie planujemy wdrożyć kolejne usprawnienia, zwiększające satysfakcję klientów" - powiedział prezes PayPo Radosław Nawrocki, cytowany w komunikacie.