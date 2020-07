PayU: Coraz więcej Polaków szkoli się online dzięki płatności na raty

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z utrzymującą się pandemią, liczba zwolenników e-edukacji na pewno jeszcze wzrośnie, tworząc nową kategorię zakupową. W e-usługach związanych z edukacją, profesjonalnymi szkoleniami czy rozwojem osobistym drzemie duży potencjał" - powiedziała head of consumer credit w PayU Martyna Szczepaniak, cytowana w komunikacie.

Polscy konsumenci należą do jednych z najbardziej otwartych na nowości usług rynku fintech i e-commerce - wartość płatności ratalnych za zakupy przez internet w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła siedmiokrotnie, stwierdzono w informacji.

"Udział płatności ratalnych w całościowej sprzedaży przekroczył już u nas 40%, co pokazuje rosnącą popularność tej metody płatności wśród klientów w branży szkoleń profesjonalnych. Dzięki możliwości miesięcznych płatności ratalnych nasi klienci mogą zdobyć umiejętności programistyczne bez obciążenia finansowego. To inwestycja, która po zdobyciu pierwszej pracy w branży IT zwraca się bardzo szybko" - dodał prezes Coders Lab Marcin Tchórzewski, cytowany w komunikacie.