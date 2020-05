PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

Największą realizowaną przez spółkę inwestycją rozwojową jest budowa nowej instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych, która ma zwiększyć zdolności produkcyjne wytwórni etoksylacji w Brzegu Dolnym o ok. 10 tys. ton. Jej koszt to 62 mln zł, do tej pory poniesiono ok. 40 mln zł nakładów na jej realizację, wynika z raportu.